Home

Eventi

Due giorni di festa di quartiere alla Guglia, martedì 11 e mercoledì 12

Eventi

10 Aprile 2023

Due giorni di festa di quartiere alla Guglia, martedì 11 e mercoledì 12

Livorno 10 aprile 2023

Nei giorni 11 e 12 aprile nel quartiere La Guglia si terrà la Festa di Quartiere, manifestazione realizzata nell’ambito del progetto “Guglia: quartiere e comunità” volto ad attivare azioni di contrasto alle problematiche di interesse sociale presenti nel quartiere, finanziato dal Comune di Livorno e realizzato da Arci Livorno, San Benedetto Cooperativa Sociale Onlus, SVS Pubblica Assistenza, Aps “la solidarietà”, Linc – Lavorare insieme nella comunità Ce.I.S. Livorno Onlus, AMAL Livorno, Atelier Delle Arti Danza e Caritas Livorno, coinvolte in attività di ascolto delle problematiche del quartiere e in attività di animazione sociale.

Gli eventi inizieranno martedì 11 alle ore 15 quando nel parco in via Giordano Bruno saranno presenti stand delle associazioni, animazione per grandi e piccini grazie a Saltimbanco Scuola Arte Del Circo Livorno, che porterà giochi, intrattenimento e musica; si proseguirà con la musica di Luca Guidi, accompagnato con l’improvvisazione della danzatrice Asia Pucci, e con le attività delle associazioni che saranno presenti fino alle 19.

Durante la giornata si svolgerà inoltre un contest di disegno estemporaneo aperto a tutti gli artisti di ogni età e provenienza che avrà come tema proprio gli spazi del quartiere. Per informazioni e iscrizioni comunicazioni@arcilivorno.it.

gugli

Si prosegue Mercoledì 12 aprile alle ore 21 presso il circolo Arci Divo Demi dove andrà in scena “Blocco 3”, spettacolo teatrale scritto da Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini, con Fabrizio Brandi, che racconta la storia di Mario Nesi, personaggio di fantasia ma con tratti autobiografici, nato al blocco 3 nel quartiere Guglia, cresciuto tra gli anni settanta e ottanta. Uno spettacolo che racconta il rione, le sue trasformazioni e la sua proiezione nell’Italia e nel mondo di fine novecento. Un racconto che raccoglie le storie del quartiere e che torna a casa, dopo una tournée internazionale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin