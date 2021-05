Home

Due giorni di pulizia caditoie in via del Castello, le modifiche alla viabilità

3 Maggio 2021

Due giorni di pulizia caditoie in via del Castello, le modifiche alla viabilità

Due giorni di lavori a partire da domani, martedì 4 maggio

Manutenzione delle caditoie stradali di via del Castello

Livorno, 3 maggio 2021

Proseguono le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali cittadine curate dall‘ufficio Progettazione Opere idrauliche e Gestione reti di drenaggio urbano del Comune di Livorno.

A partire da domani, martedì 4 maggio, sarà eseguito un intervento di video-ispezione del collettore di fognatura bianca di via del Castello, per verificarne l’integrità.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, dalle ore 8 di domani, martedì 4 maggio, alle ore 17 di mercoledì 5 maggio, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via del Castello compreso tra via Santa Lucia e via Duca Cosimo;

istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Duca Cosimo compreso tra via del Castello e via dei Bagni.

I l tratto di corsia di canalizzazione lato est di via Duca Cosimo, abitualmente destinato alla svolta dei veicoli a sinistra per l’immissione in via dei Bagni, sarà destinato alle manovre di ingresso dei veicoli provenienti da via dei Bagni;

divieto di transito (eccetto motivi di comprovata necessità) e di sosta con rimozione forzata nel tratto di via del Ciliegio compreso tra via della Scuola Comunale e via del Castello;

senso unico di marcia nel tratto di via Santa Lucia compreso tra via del Castello e via dei Bagni (direzione via del Castello – via dei Bagni quale inversione del senso vigente);

divieto di sosta con rimozione forzata per metri 10 in via Santa Lucia in prossimità dell’intersezione con via del Castello e in prossimità dell’intersezione con via dei Bagni;

limite massimo di velocità di 30 km/h;

Lo spazio di sosta al servizio delle persone disabili sarà spostato nelle immediate vicinanze.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse e alle attività.

