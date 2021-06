Home

Due giorni di pulizia caditoie, le modifiche alla viabilità

6 Giugno 2021

L unedì 7 e martedì 8 giugno

Intervento di pulizia caditoie in via Ozanam. Le modifiche alla viabilità in orario di cantiere

Livorno, 6 giugno 2021

Per l’inizio della prossima settimana è in programma un altro intervento di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali cittadine, curato dall‘ufficio Progettazione opere idrauliche e gestione reti di drenaggio urbano del Comune di Livorno.

È interessato il tratto di via Federico Antonio Ozanam che va dall’intersezione con via Duca Cosimo fino all’intersezione con via del Littorale.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, lunedì 7 e martedì 8 giugno, in orario di cantiere (dalle ore 8 alle ore 17), sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via Ozanam compreso tra il civico 3 e via del Littorale, e il divieto di transito nei tratti di volta in volta interessati dai lavori. Nei tratti non interessati dai lavori, potranno transitare solo i veicoli diretti alle rimesse interne e i veicoli di soggetti con comprovate necessità. Allo scopo sarà istituito il senso unico alternato con l’ausilio di movieri.

Sarà garantito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse e alle attività.

