Home

Cronaca

Ambiente

Due giorni e una notte nei monti livornesi, primo appuntamento di “sentieri in festa”

Ambiente

5 Ottobre 2024

Due giorni e una notte nei monti livornesi, primo appuntamento di “sentieri in festa”

Livorno 5 ottobre 2024 – Due giorni e una notte nei monti livornesi, primo appuntamento di “sentieri in festa”

Sono belli i Monti Livornesi, ammantati dal verde della macchia mediterranea, sospesi fra cielo e mare. Un mondo ricco di profumi, da quello delle erbe aromatiche a quello del salmastro che sale dal mare. Ma soprattutto un ambiente capace di emozionare mentre si va alla sua scoperta.

Per questo nel weekend del 12 e 13 ottobre, dalle ore 9 del sabato fino alle 17 della domenica, chi vuole provare una vera full immersion in questo scenario – dormendo sotto le stelle – può farlo grazie all’evento “Voci, suoni, luci e profumi: in viaggio nei Monti Livornesi”.

Un’esperienza aperta a tutte le persone desiderose di scoprire questa realtà in maniera diretta, a stretto contatto con la natura.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 9 ottobre scrivendo una mail a infomontilivornesi@gmail.com oppure chiamando il numero 333 9341363.

Così si comincerà a camminare in mezzo ai colori, alla luce del mare, e ai profumi della macchia in compagnia di alcune guide ambientali specializzate. Partendo – la mattina di sabato 12 – dal Maroccone (Livorno) si seguirà un itinerario fra boschi e costa, percorrendo complessivamente circa 25 chilometri, attraversando luoghi dalla magica bellezza, osservando insoliti scorci di mare e campagna.

Potremo ammirare (meteo permettendo) uno dei rosseggianti tramonti che caratterizzano la nostra costa. Poi arriveranno le luci crepuscolari fino a quando non calerà la notte. Sarà allora che si potrà fare un’esperienza quasi da pionieri, dormendo in bivacco al Fortullino e osservando le stelle brillare sul manto dell’universo, dopo aver cenato con prodotti loc

ali. Si potranno ascoltare le voci del bosco, del mare e della notte, aspettando l’alba del giorno dopo. Cioè domenica 13, quando verrà ripreso il cammino che proseguirà fino a Santa Lucia (Rosignano Marittimo), dove il mare lambisce gli scogli e la sabbia dove depongono le uova le tartarughe marine. Senza tralasciare una escursione sul Monte Pelato.

Questo evento rientra nelle giornate dei Monti Livornesi “Sentieri in festa”, un programma di attività ideato e organizzato dai Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Collesalvetti e dall’Unione dei Comuni montani colline metallifere, con il finanziamento della Regione Toscana, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza, nei cittadini e potenziali fruitori, del valore che i Monti livornesi possono offrire.

Questo appuntamento rappresenta una occasione forte di collaborazione tra Enti e realtà operanti sul territorio, che attraverso le attività proposte, trasmetteranno non solo i valori, ma anche le emozioni di cui la natura è portatrice. Gli organizzatori infatti assicurano: “Assaporeremo, come pochi hanno avuto la fortuna di fare, il profumo del mare all’alba, vedremo le stelle attraversare il cielo e addormentarsi nel terreno, godremo della luce e di uno degli spettacolari tramonti che la nostra terra offre, perché andando a piedi e rallentando il tempo fino quasi a fermarlo e a “camminarci intorno”, i Monti Livornesi rivelano un volto magico ed inaspettato che ognuno dovrebbe vivere almeno una volta”.

Ecco seguire tutte le info e i dettagli dell’evento.

Giorno 1 /sabato 12 ottobre 2024

Ore 9,00 circa – Partenza dal Maroccone (Livorno)

Pernottamento e cena nei boschi in riva al mare – presso la località il Fortullino (Rosignano Marittimo), un luogo veramente sospeso fra macchia e mare, molto frequentato soprattutto in estate.

Per chi volesse aderire solo al percorso della prima giornata è possibile previa accordi con l’organizzazione (ultimo bus per rientro al Maroccone alle ore 20.35)

Giorno 2 / domenica 13 ottobre 2024

Ore 17,00 circa – Arrivo a Santa Lucia, nel Comune di Rosignano Marittimo, dove è prevista una escursione sul Monte Pelato, il caratteristico “poggio” che si eleva (378 metri sul livello del mare),nella zona boschiva compresa fra Castiglioncello, Rosignano Marittimo e Nibbiaia. Questo monte è un complesso ofiolitico di interesse dal punto di vista geologico, che offre anche la presenza di orchidee selvatiche e di specie botaniche endemiche.

Quindi rientro con bus da Santa Lucia verso il Maroccone.

Per chi volesse partecipare solo alla seconda giornata è possibile farlo previa accordi con l’organizzazione

Distanza complessiva: circa 25 km.

Dislivello: up 922 mt; down 935 mt.

Difficoltà: E Escursionistico

Per info: Camilla Falchetti 333 9341363; infomontilivornesi@gmail.com

Percorso: il percorso proposto può subire variazioni rispetto a quanto indicato.

Costo di partecipazione: 20 euro

La partecipazione include: servizio guida ambientale escursionistica, cena, pranzo al sacco del 2°giorno.

Partecipanti: i minori di 18 anni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati dai genitori e/o da persona garante e responsabile (in ogni caso il percorso non è adatto a ragazzi di età inferiore a 12 anni)

L’escursione si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.

Prenotazione necessaria, entro e non oltre il 9 ottobre.

Due giorni e una notte nei monti livornesi, primo appuntamento di “sentieri in festa”