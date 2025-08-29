Due giovani investiti dal treno sulla linea Cecina Bolgheri

Home

29 Agosto 2025

Grave incidente ferroviario tra Bolgheri e Cecina: due giovani travolti da un treno mentre attraversano i binari

Momenti di paura questa mattina intorno alle 9:15 lungo la linea ferroviaria tra Bolgheri e Cecina, dove due giovani sono stati investiti da un treno mentre tentavano di attraversare i binari. Secondo una prima ricostruzione, i due non avrebbero utilizzato il sottopasso, optando invece per un passaggio diretto sui binari.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti l’ambulanza India di Castagneto Carducci, i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso e il personale ferroviario, che ha collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza.

Entrambe le persone coinvolte hanno riportato gravi traumi. Uno dei feriti, il più critico, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Cisanello; l’altro, un politraumatizzato apparentemente stabile, è stato invece accompagnato al pronto soccorso di Livorno.

L’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione ferroviaria, con rallentamenti e ritardi lungo la tratta. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma da quanto emerso sembra che l’episodio sia stato provocato da un comportamento imprudente delle vittime.