Due incidenti in poche ore, USB interviene sul trasferimento auto

14 Luglio 2024

Livorno 14 luglio 2024 – Due incidenti in poche ore, USB interviene sul trasferimento auto

Trasferimento auto dal porto ed incidenti, Usb Livorno punta il dito sul sistema di pagamento a veicolo movimentato e de lo definisce come lavoro a cottimo. Queste le parole del sindacato

“Trasferimenti auto tra porto e interporto. Altro che targhe prova. Due incidenti in poche ore. Basta Far West. I lavoratori non sono carne da macello

Venerdì “nero” tra porto e interporto con due incidenti durante i trasferimenti auto. Coinvolti numerosi lavoratori.

Mentre si parla ancora della nuova normativa sulle targhe prova, provvedimento che metterà a rischio centinaia di lavoratori, assistiamo ancora una volta al mancato rispetto delle normative di sicurezza durante i trasferimenti auto dalle banchine ai piazzali esterni.

Intorno alle 16:30 di ieri presso i piazzali portuali un pulmino con a bordo personale ALP, è rimasto coinvolto in un grave incidente. E’ sotto gli occhi di tutti che, nonostante i protocolli di sicurezza sul rispetto dei limiti di velocità e delle segnaletiche, i ritmi di lavoro richiesti ai lavoratori siano sempre più alti.

Ancora ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, nel tratto di Fi-pi-li tra l’interporto e Livorno, un altro incidente durante un trasferimento. Almeno 5 auto nuove convolte nel tamponamento e l’intervento di un’ambulanza della Croce Azzurra.

Armatori e società Terminaliste chiedono sempre maggior velocità nella movimentazione e a farne le spese sono sempre i lavoratori. Appalti, tariffe all’osso, carichi di lavoro e assenza di sicurezza. Se il sistema di pagamento è “misurato” a macchina movimentata, quindi sostanzialmente a cottimo, è inevitabile che i lavoratori siano spinti a lavorare a velocità folli per garantire introiti adeguati.

La vita di chi lavora non può e non deve essere nelle mani di questo sistema. Bisogna aspettare che muoia un operario per capirlo? E’ ora di dire basta al sistema di appalto, basta all’illegalità!”

