Due legislazioni in Regione Toscana, il lavoro svolto da Francesco Gazzetti (PD). “Un grazie di cuore per questi 10 anni”

9 Settembre 2025

Livorno 9 settembre 2025

Francesco Gazzetti: “Un grazie di cuore per questi dieci anni, ora avanti insieme per la vittoria di Giani e del PD”

A Firenze si è svolta la Direzione regionale del Partito Democratico della Toscana, che ha definito le liste in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre. In questo contesto è arrivato il messaggio del consigliere regionale uscente Francesco Gazzetti, che ha rappresentato Livorno e l’intera Toscana per due legislature.

“Faccio il mio più grande in bocca al lupo a tutte le candidate e a tutti i candidati che terranno alto il nome e il simbolo del PD, a partire da quelli della lista del collegio livornese guidata dal capolista Alessandro Franchi – ha dichiarato Gazzetti – il mio supporto e il mio sostegno saranno totali”.

Con la conclusione della sua esperienza in Consiglio regionale, Gazzetti ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale al PD territoriale e comunale di Livorno “per aver espresso un giudizio di grande apprezzamento relativamente al lavoro che ho svolto in questi anni ed anche per aver chiesto una mia valorizzazione”. Parole accompagnate da un atto di fiducia nei confronti della segretaria nazionale Elly Schlein e del segretario regionale Emiliano Fossi, ai quali ha detto di rimettersi “con la consueta disponibilità alla comunità politica”.

Un pensiero particolare è andato ai tanti cittadini che lo hanno sostenuto e votato:

“Nei due mandati ho cercato di essere all’altezza della fiducia che era stata riposta in me, lavorando senza soste. Una fiducia che ancora mi emoziona nel profondo e che ha rappresentato la spinta fondamentale per svolgere il mio lavoro”.

Proprio per questo Gazzetti ha voluto lasciare una traccia concreta della sua attività istituzionale: attraverso un QR code ha reso disponibili tutti i documenti, gli atti e gli interventi dei dieci anni trascorsi in Regione, un lavoro di documentazione che ha definito “gigantesco”, ringraziando in modo speciale la dottoressa Ilaria Ciapetti per il prezioso contributo.

Infine, lo sguardo al futuro e alla sfida elettorale ormai vicina; “Ora abbiamo un solo obiettivo – ha concluso – portare un contributo decisivo per la vittoria di Eugenio Giani e per il rafforzamento del Partito Democratico in Toscana e sui nostri territori. Oggi più che mai dico: avanti insieme, avanti così!”.

Francesco Gazzetti

Nato a Livorno il 4 febbraio del 1971. Giornalista da sempre ed orgogliosamente antifascista. Sposato con Ilaria, con due figli Alessandro e Caterina ed un cane di nome Polpetta. E’ eletto per la prima volta in Consiglio Regionale nel 2015 tra le file del Partito Democratico. Durante la X Legislatura svolge le funzioni di vice presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

Coordina l’indagine conoscitiva sulla Laguna di Orbetello e in rappresentanza della maggioranza, come vice presidente, contribuisce ai lavori della Commissione d’inchiesta sulle discariche poste sotto sequestro ed il ciclo dei rifiuti ad esse connesse.

Il Presidente della Regione Enrico Rossi gli affida la delega alla via Francigena, entrando a far parte dell’ufficio di presidenza dell’associazione europea Aevf.

Nel 2020 viene ricandicato dal Partito Democratico e viene rieletto in Consiglio Regionale.

Durante la XI Legislatura presiede la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, restando componente della Commissione Ambiente e

Territorio e venendo eletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale.

Ha svolto anche la funzione di vicepresidente di maggioranza della Commissione d’inchiesta sugli eventi alluvionali del 29 e 30 Ottobre e del 2 e 4 Novembre 2023 in Toscana.

Su indicazione del Presidente della Regione Eugenio Giani viene confermato nell’ufficio di presidenza dell’Associazione Europea delle Vie Francigene di cui viene eletto primo vice presidente vicario.

Per il Partito Democratico ha svolto funzione di commissario a Grosseto ed ha accompagnato al congresso l’unione comunale di Follonica. In occasione dell’ultimo congresso ha sostenuto la segretaria nazionale Elly Schlein ed il segretario regionale Emiliano Fossi. Dal 2023 fa parte della segreteria regionale del PD della Toscana con la delega alle infrastrutture ed ai trasporti.

Le attività svolte dal consigliere regionale Francesco Gazzetti durante le sue due legislatura, clicca qui per leggere il pdf