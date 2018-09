Home

30 settembre 2018

Due milioni per la messa in sicurezza dell’Ugione

La Provincia investe oltre 2 milioni per la messa in sicurezza dell’Ugione – Compartecipazione della Regione per un totale di 3.300.000.

La Provincia di Livorno investirà 2.090.000 milioni di euro per la messa in sicurezza del torrente Ugione. La decisione è stata prese dal Consiglio Provinciale, su proposta del presidente Franchi, con l’approvazione della quinta variazione al bilancio 2018.

La Regione Toscana comparteciperà alla spese con un ulteriore finanziamento di circa 1.290.000 euro, per un investimento complessivo di circa 3.380.000 euro.

L’intera somma sarà poi trasferita al commissario straordinario per l’alluvione 2017 (Enrico Rossi), che potrà così utilizzarli per completare le opere già prevista per l’Ugione nel Piano di interventi per l’alluvione.

“Abbiamo deciso di utilizzare un mutuo acceso quando la Provincia aveva la gestione diretta della difesa del suolo – sottolinea il presidente Alessandro Franchi – e metterlo a disposizione per realizzare un intervento molto importante per aumentare la sicurezza idraulica del territorio. Spesso il torrente Ugione ha causato situazioni di estrema criticità, soprattutto nelle zone del comune di Collesalvetti, con esondazioni che hanno arrecato ingenti danni alla popolazioni e alle imprese. Come è avvenuto anche nell’evento del settembre 2017. Per questo, d’intesa con la Regione, trasferiremo le somme al commissario straordinario per l’attivazione di interventi che potranno dare una soluzione definitiva al problema”.