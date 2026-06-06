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Due mondi, stessa navigazione: diabete tipo 1 e vela

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6 Giugno 2026

Due mondi, stessa navigazione: diabete tipo 1 e vela

Livorno 6 giugno 2026 Due mondi, stessa navigazione: diabete tipo 1 e vela

Domenica 7 giugno p.v, con inizio alle ore 9.00, presso il Circolo Velico di Antignano, si svolgerà la manifestazione “Due Mondi Stessa Navigazione : Diabete Tipo 1 e Vela”, una giornata di avvicinamento alla vela per i pazienti con diabete di tipo 1, adatta a tutti, ragazzi e adulti, per fare amicizia con il fantastico e affascinante mondo della vela e imparare quelle nozioni teoriche e pratiche, fondamentali per diventare competenti e provetti membri d’equipaggio. e sentirsi più sicuri in navigazione.

La gestione del diabete tipo 1 e l’attività sportiva della barca a vela possono sembrare due mondi diversi, ma in realtà condividono molte similitudini.

Entrambe richiedono pianificazione attenta, gestione precisa., flessibilità e capacità di lavorare in team con fiducia.

Grazie alle giuste strategie è possibile navigare con serenità nella vita quotidiana come in mare aperto.

I partecipanti, accompagnati da operatori esperti, sperimenteranno, nello splendido mare di Livorno, l’attività velica, per rafforzare la fiducia in loro stessi e il senso di autoefficacia, attraverso un’esperienza personale unita al prezioso lavoro di squadra supportato a bordo con il team di Diabetologia.

L’evento è organizzato dall’l’Associazione ADAL-OdV – Assoc. Diabetici Area Livornese in collaborazione con la UOC Diabetologia dell’Ospedale di Livorno, del Circolo Velico Antignano Asd e il Gruppo MOVI.