Due nuove figure nelle fila del sindacato NSC, Quattrocchi e Piombino e Gallo a Portoferraio

6 Maggio 2022

Livorno 6 maggio 2022

L’organigramma della Segreteria Regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Toscana si fortifica con altre due tessere nel quadro dirigenziale:

Stefano QUATTROCCHI quale Segretario della Sezione di Piombino (LI) e Christian GALLO come Vice Segretario della Sezione di Portoferraio (LI) nell’Isola d’Elba.

La Toscana diventa un punto di forza del N S C con un incremento di iscrizioni. All’alba dell’approvazione del disegno di Legge sui Sindacati Militari è sempre più visibile una fiducia nei confronti del Sindacato che ogni giorno, con i vari dirigenti sul campo, aiuta concretamente i suoi iscritti per ogni problema che viene a loro posto.

La Segreteria Regionale NSC Toscana non si ferma nemmeno nell’organizzare convegni su argomenti basilari come quello sul fenomeno dei suicidi delle Forze dell’Ordine, tematica molto a cuore della NSC, effettuata il 27 novembre u.s.. Infatti il 14 maggio 2022, nella splendida cornice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, si terrà il convegno dal titolo “Il Mobbing nelle Forze dell’Ordine – Analisi e Prevenzione”.

