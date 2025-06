Home

Cronaca

10 Giugno 2025

Livorno 10 giugno 2025 “Due passi col coltello in mano pronto all’uso”, denunciata una donna

I carabinieri di Livorno durante un servizio esterno notturno di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa per una lite in corso, sono intervenuti in centro e hanno rintracciato la donna, coinvolta nell’evento, in via Modigliani.

Fermata per essere controllata e compiutamente identificata, gli uomini dell’arma hanno notato che la donna stringeva in mano, immediatamente pronto all’uso, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di 34 cm, di cui 21 solo di lama.

Nonostante il tentativo di disfarsene alla vista dei militari, la donna, che non ha saputo fornire ai carabinieri alcuna giustificazione in merito al perché stesse girando con tale arma al seguito, è stata denunciata in stato di libertà all’AG di Livorno ai sensi dell’art. 4 Legge n.110/75 e il coltello è stato sottoposto a sequestro.