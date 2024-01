Home

Basket

22 Gennaio 2024

Due punti di platino Piombino per la Pielle femminile

Livorno, 22 gennaio 2024 – Due punti di platino Piombino per la Pielle femminile

Che reazione! A Piombino, dopo il ko interno subito una settimana per mano di S.G. Valdarno, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO va a prendersi due punti di platino sul mai semplice parquet del Pala Tenda (Serie B femminile).

Partita che le ragazze di coach Luca Castiglione hanno condotto per l’intero arco dei 40 minuti, anche con margini importanti (32-50 al 30’), e senza mai dar l’impressione di poter cedere il passo alle padrone di casa. Una prestazione solida, in entrambe le metà campo, a conferma di un gruppo che lotterà fino per posizioni importanti fino al termine della regular season, in attesa di ritrovare pure lo smalto di Marta Castiglione e Serena Conti. Pazzesca la prova di Elena Cecchi, 26 punti, e di Claudia Collodi sotto le plance (20 rimbalzi).

Basket Golfo Piombino Femminile-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 57-65

CAFFÈ TOSCANO: Caverni ne, Nottolini 2, Zorzi 4, Cecchi 26, Castione V. 10, Castiglione M., Collodi 12, Cecconi 9, Menchetti 2. All. Castiglione L.

Arbitri: Salvo e Vumbaca

Parziali: 17-20, 28-33, 32-50, 57-65

