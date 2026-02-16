Due rapaci tornano in libertà a San Vincenzo

Si è svolta ieria, domenica 15 febbraio, al Parco pubblico ex Solvay in località San Carlo a San Vincenzo, la liberazione di due rapaci curati dalla Lipu Cruma di Livorno. L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti cittadini e ha rappresentato un momento di sensibilizzazione sull’importanza della salvaguardia della fauna selvatica e della biodiversità locale.

Sono tornati in volo uno sparviere, recuperato a Castagneto Carducci a seguito di una ferita da arma da fuoco che aveva provocato una frattura esposta all’ala destra, con una degenza durata quattro mesi, e un gheppio, soccorso a Campiglia Marittima per un trauma da impatto che gli aveva causato una lieve emorragia cranica. Al momento del ricovero il gheppio risultava cieco; dopo un mese di cure e riabilitazione ha recuperato pienamente le sue capacità.

La liberazione è il momento conclusivo di un percorso fatto di cure veterinarie, monitoraggio e riabilitazione, reso possibile dall’impegno quotidiano di operatori e volontari. «Il nostro Centro rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della fauna selvatica su tutto il territorio», ha detto Nicola Maggi, responsabile del Cruma.

«Ogni recupero è reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che segnalano prontamente gli animali in difficoltà e ci permettono, in questo modo, di intervenire tempestivamente. Ringraziamo anche il Comune di San Vincenzo, che sostiene e accompagna le nostra attività».

«Eventi come quello di oggi – hanno sottolineato il sindaco Paolo Riccucci e l’assessora Antonella Cucinotta – testimoniano quanto sia preziosa per il nostro territorio la presenza della Lipu Cruma. Parliamo di un presidio di competenza, passione e responsabilità che ogni giorno tutela la fauna selvatica e contribuisce concretamente alla salvaguardia della biodiversità locale. Il Comune di San Vincenzo continuerà a sostenere con convinzione realtà come la Lipu Cruma – hanno concluso -, che svolgono un ruolo fondamentale non solo nella cura e nel recupero degli animali, ma anche nella sensibilizzazione e nell’educazione ambientale».