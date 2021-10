Home

Cronaca

29 Ottobre 2021

Due rimpatri e multa ad una attività, questo il bilancio dei controlli del territorio

Livorno 29 ottobre 2021

Zona Buontalenti, servizi straordinari di controllo del territorio.

Nel pomeriggio di ieri 28 ottobre 2021, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, procedeva ai servizi di controllo e di prevenzione nelle zone del Buontalenti, ponendo in essere una prolungata attività di prevenzione e di visibilità presso P.za della Repubblica, Via Buontalenti, P.za XX Settembre, P.za Garibaldi, P.za dei Mille, Via della Pina d’Oro, Via Grande.-

Le attività di polizia portavano ai seguenti risultati operativi:

56 persone identificate, di cui 32 positive;

4 veicoli controllati;

2 fermi per identificazione a carico di altrettanti stranieri di asserita nazionalità marocchina;

2 stranieri di nazionalità marocchina, pluripregiudicati per gravi reati, di cui 1 condannato per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avviarsi dell’iter espulsivo, concluso negativamente per indisponibilità di posti c/o Centri di Permanenza per il Rimpatrio;

4 controlli avventori e amministrativi di locali pubblici, di cui 3 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e 1 locale di vicinato in Piazza dei Mille al cui titolare veniva elevata la sanzione amministrativa pari ad euro 400 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticovid.

