14 Ottobre 2024

Due su due, Volley Livorno vince in trasferta contro il Bottegone

Livorno 14 ottobre 2024 – Due su due, Volley Livorno vince in trasferta contro il Bottegone

Due su due. Dopo il successo all’esordio sull’Oasilido Viareggio, la Bi.Emme Service Volley Livorno concede il bis superando a domicilio per 1-3 (25-18, 13-25, 15-25, 21-25) il Progetto Volley Bottegone.

Un risultato che permette al Volley Livorno di rimanere nel gruppo di testa a punteggio pieno insieme al Volley Porcari e al Delfino Volley Pescia, prossimo avversario di Melosi e compagne.

Come da pronostico, non è stata una trasferta facile per le gialloblù di coach D’Alesio, brave a prendersi questi tre punti in rimonta dopo un inizio non semplice.

In avvio di gara sono le pistoiesi a fare la voce grossa. Trascinato da Vezzosi, autrice di 30 punti alla prima giornata contro Casciavola, il Bottegone scappa sul 10-6, costringendo coach D’Alesio al timeout. Il Volley Livorno torna sotto nel punteggio (12-10), ma un nuovo break permette alle pistoiesi di toccare il +5 (16-11).

Le labroniche non riescono a ricucire il gap e il Bottegone vince il primo parziale per 25-18. Nel secondo set la musica cambia rapidamente, con Melosi e compagne che scalano diverse marce tutte insieme e volano via sul 9-3. Bottegone non ha la forza per reagire di fronte al cambio di passo delle gialloblù, la Bi.Emme Service controlla senza grossi problemi i tentativi di rimonta delle avversarie e con l’ace di Lavoratori per il 25-13 riporta in parità il conto dei parziali.

Nel terzo set, il copione è praticamente lo stesso: fuga del Volley Livorno (11-5), buona gestione del vantaggio da parte delle livornesi e battuta vincente di Lavoratori per il 25-15.

Anche il quarto set sembra subito mettersi bene per le gialloblù, ma un parziale di 7-0 per il Bottegone rimette tutto in discussione (9-4). Stavolta, a differenza di quanto successo all’inizio, il Volley Livorno si riorganizza immediatamente e riporta il punteggio in parità sull’11-11.

Il Bottegone non molla e sotto la spinta di Vezzosi cerca in ogni modo di staccarsi da un Volley Livorno che rintuzza ogni strappo. Il sorpasso delle labroniche arriva sul 21-20 grazie a un ace di Lari. Ancora una volta Lavoratori ci mette lo zampino dando il via al break che si rivelerà poi decisivo. A scrivere la parola fine sulla partita è un pallonetto di Mannucci (top scorer gialloblù a pari merito con Lari con 17 punti a testa) per il definitivo 25-21.