Due su tre, la Liburnia ottiene il successo contro Dinamo Rosignano

Libertas Liburnia Livorno – Dinamo Rosignano 71-62

Libertas Liburnia: Nachi, Baroni 2, Fiore 3, Baccelli, Ristori 18, Stolfi 14, Mannucci (cap.) 3, Bonciani 13, Busoni, Venditti 16, Pistolesi, Pardini T. 2. All.: Pardini G..

Parziali: 21-17, 35-30, 54-32

Due su due. La Libertas Liburnia Livorno, con una prova convincente, ottiene il suo secondo successo in due gare di campionato. In casa contro una formazione decisamente temibile, quale la Dinamo Rosignano, i gialloblù hanno messo in mostra importanti qualità.

È finita 71-62. Un’affermazione meritata: Mannucci e compagni, a parte i primissimi giri di lancetta, hanno sempre condotto ed hanno toccato anche margini rilevanti. Basti pensare che al 30’, dopo un quarto dominato (19-2 il parziale del terzo segmento di gara), il tabellone indicava un eloquente punteggio di 54-32. Poi, negli ultimi minuti della contesa, i solvaini hanno rosicchiato il margine, senza però mai dare l’impressione di poter espugnare il PalaBastia.

Per la Libertas Liburnia, tutti i 12 elementi – quelli molto esperti, quelli giovani e quelli giovanissimi – a referto hanno avuto a disposizione un buon minutaggio. Tutti quanti – e non solo gli otto giocatori che hanno trovato la via del canestro – hanno fornito un prezioso contributo alla causa. Nove le triple realizzate (quattro quelle di Stolfi). La stagione è iniziata con il piede giusto.