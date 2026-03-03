Home

3 Marzo 2026

San Vincenzo (Livorno) 3 marzo 2026 Due tirocini formativi in Comune a San Vincenzo, online l’avviso di selezione: domande entro il 26 marzo

C’è tempo fino a giovedì 26 marzo per poter presentare domanda in merito all’avviso pubblico di selezione per due tirocini formativi non curriculari al Comune di San Vincenzo, attivati nell’ambito dei progetti regionali GiovaniSì. Tra i requisiti richiesti, oltre ad avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, è necessario possedere il diploma di scuola media superiore (con qualsiasi indirizzo) per quanto riguarda il tirocinio presso l’ufficio Personale e il diploma di Geometra per quanto riguarda il tirocinio presso l’ufficio Urbanistica. Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e potrà essere eventualmente prorogato entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia. Verrà corrisposto un importo di 600 euro mensili.

Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di San Vincenzo all’indirizzo https://www.comune.sanvincenzo.li.it/Novita/Avvisi/Tirocini-formativi-in-Comune-domande-entro-il-26-marzo