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Cronaca

Due tirocini in Comune per giovani laureati

Cronaca

10 Luglio 2026

Due tirocini in Comune per giovani laureati

Livorno, 10 luglio 2026 Due tirocini in Comune per giovani laureati

Scade alle ore 14 di lunedì 27 luglio il termine per presentare domanda per due tirocini formativi rivolti a giovani laureati che il Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro per l’Impiego A.R.T.I., intende attivare presso il proprio settore Istruzione, Giovani e Partecipazione.

Il tirocinio avrà la durata di sei mesi prorogabili a un anno, per 30 ore di impegno settimanale. Un periodo di formazione all’interno di un realtà lavorativa che darà modo al tirocinante di acquisire un’esperienza importante per i propri futuri orizzonti professionali.

È previsto un rimborso spese di 800 euro mensili al lordo delle ritenute (il Comune provvederà comunque alle coperture assicurative per responsabilità civile e Inail).

Le lauree richieste (vanno bene sia le triennali sia le magistrali) si riferiscono ai settori di studio di giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, sociologia. Gli elenchi completi dei titoli di studio accettati sono riportati nei rispettivi allegati “A” al bando , pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it – sezione Servizi – Educazione e Formazione – Tirocini extracurriculari Giovanisì (link diretto https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/tirocini-extracurriculari-giovanisi-documentazione-e-graduatorie)

Negli allegati “A” sono inoltre elencate le competenze che potranno essere acquisite grazie ai due tirocini.

Per partecipare al bando occorre non aver ancora compiuto 30 anni al momento della data prevista per l’inizio del tirocinio (settembre 2026) e aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi, non aver svolto lavori o incarichi con il Comune di Livorno nei 24 mesi precedenti, non aver svolto in passato tirocini presso amministrazioni comunali per lo stesso profilo professionale. È inoltre incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione.

Le domande, insieme al curriculum, dovranno pervenire entro le ore 14 di lunedì 27 luglio tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata (in questo caso non farà fede la data di spedizione ma l’arrivo).

La valutazione delle domande pervenute sarà fatta in base al curriculum presentato (max 18 punti) e ad un colloquio (max 12 punti). Le selezioni si terranno nel periodo che va dal 6 all’11 agosto.

Consultare la pagina internet del bando per scaricare il modulo da utilizzare per la domanda, il modulo per la compilazione del curriculum e per le informazioni dettagliate sulle modalità di compilazione e presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di svolgimento del tirocinio e sulla valutazione delle candidature.