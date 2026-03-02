Home

Due tirocini per giovani laureati presso il dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Livorno

2 Marzo 2026

Due tirocini per giovani laureati presso il dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Livorno

Livorno, 27 febbraio 2026 Due tirocini per giovani laureati presso il dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Livorno

Scade venerdì 20 marzo il termine per presentare domanda per due tirocini formativi rivolti a giovani laureati che il Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro per l’Impiego A.R.T.I., intende attivare presso il proprio dipartimento Lavori pubblici.

Il tirocinio avrà la durata di sei mesi prorogabili a un anno, per 30 ore di impegno settimanale. Un periodo di formazione all’interno di un realtà lavorativa che darà modo al tirocinante di acquisire un’esperienza importante per i propri futuri orizzonti professionali.

È previsto un rimborso spese di 800 euro mensili al lordo delle ritenute (il Comune provvederà comunque alle coperture assicurative per responsabilità civile e Inail).

Per quanto riguarda le lauree richieste (vanno bene sia le triennali sia le magistrali), per il primo tirocinio, che si svolgerà presso l’ufficio “Ingegneria strutturale ed Opere d’arte stradali – Edilizia sportiva”, vanno bene le lauree in Ingegneria Civile/Edile – Architettura.

Per il secondo tirocinio, che si svolgerà presso l’ufficio Rifiuti del settore Manutenzione e cura della città, il ventaglio di lauree previste è molto ampio: biologia, economia, sociologia, comunicazione, scienze sociali, scienze dell’educazione, scienze politiche, cooperazione, scienze della natura, agraria, tecnologie alimentari, gastronomia, nutrizione, ecc.

Gli elenchi completi dei titoli di studio accettati sono riportati nei rispettivi allegati “A” al bando, pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it – sezione Servizi – Educazione e Formazione – Tirocini extracurriculari Giovanisì

Negli allegati “A” sono inoltre elencate le competenze che potranno essere acquisite grazie ai due tirocini.

Per partecipare al bando occorre non aver ancora compiuto 30 anni al momento della data prevista di inizio del tirocinio (maggio 2026) e aver conseguito la laurea da meno di 24 mesi, non aver svolto lavori o incarichi con il Comune di Livorno nei 24 mesi precedenti, non aver svolto in passato tirocini presso amministrazioni comunali per lo stesso profilo professionale. È inoltre incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile per conto della Regione. Le domande, insieme al curriculum, dovranno pervenire entro venerdì 20 marzo tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it oppure tramite raccomandata (in questo caso non farà fede la data di spedizione ma di arrivo). Consultare la pagina internet del bando per scaricare il modulo da utilizzare per la domanda, il modulo per la compilazione del curriculum e per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione e presentazione delle domande, sui requisiti, sulle modalità di svolgimento del tirocinio e sulla valutazione delle candidature.La valutazione delle domande pervenute sarà fatta in base al curriculum presentato (max 18 punti) e ad un colloquio (max 12 punti). Le selezioni si terranno nel periodo che va dal 5 al 9 aprile.

