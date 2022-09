Home

11 Settembre 2022

Due titoli regionali giovanili per Livorno scacchi (Foto)

Livorno 11 settembre 2022

Straordinaria prestazione di Livorno scacchi ai campionati regionali giovanili che si sono svolti ad Empoli domenica 11 settembre.

Vittoria per Livorno under 12 che schierava Ettore Sassi in prima scacchiera, la neo campionessa italiana Greta Viti in seconda, Dino Lotti in terza e Dario Melosi in quarta.

Vittoria anche per Livorno under 10 con Edoardo Fulgentini , Filippo Buonagurio, Pietro Masi e Mario Federico.

Premio speciale per la seconda squadra under 10 come squadra più giovane ( 2012, 2013, 2014 e 2015) e composta di principianti assoluti.

Ottimo risultato per la scuola di scacchi “Carlo Falciani” che riprenderà le sue lezioni al museo di storia naturale con un Open Day sabato 24 settembre a partire dalle ore 16.

Le squadre erano accompagnate dall’istruttore FSI CONI Ennio Politi che fa parte del team di istruttori della scuola di scacchi.

Prossimo appuntamento il campionato italiano a squadre che si svolgerà dal 16 al 18 settembre e che vedrà Livorno scacchi schierare una squadra in serie B, una in C e una in promozione.

