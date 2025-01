Home

5 Gennaio 2025

Livorno 5 gennaio 2025 Due uomini denunciati per violazioni di divieto di avvicinamento alla persona offesa,

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno mantengono da sempre alta l’attenzione verso le c.d. fasce deboli e costante è l’impegno profuso nel monitorare ed arginare i rischi connessi alla violazione delle misure cautelari che spesso conseguono alla commissione di reati di violenza domestica.

In questi giorni di festività natalizie due persone sono state denunciate all’AG per violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Nel primo caso, a Rosignano Marittimo, i carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato un 40enne del luogo poiché sorpreso nel tentativo di avvicinarsi all’abitazione del padre, da cui era stato allontanato da qualche mese. L’indagato non ha però portato a compimento la violazione, essendo stato preceduto dai militari stessi, accorsi preventivamente sotto casa della vittima, ma è stato ugualmente segnalato all’AG competente, che potrà valutare la persistenza dell’idoneità della misura. A Piombino, invece, un 35enne della zona è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Sassetta per aver inondato la ex coniuge di messaggi telefonici gravemente minacciosi e offensivi, nonché di ripetute e insistenti telefonate, violando così il prescritto divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.