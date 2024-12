Home

Sport

Basket

Due vittorie in 48 ore per la Libertas Liburnia

Basket

18 Dicembre 2024

Due vittorie in 48 ore per la Libertas Liburnia

Livorno 18 dicembre 2024 Due vittorie in 48 ore per la Libertas Liburnia

Campionato di Divisione Regionale 2, girone A: la Libertas Liburnia, in attesa di concludere il suo 2024 agonistico con la partita in programma venerdì 20 (palla a due alle 21:15) sul campo del Valdera, ha ottenuto il massimo nelle ultime due fatiche dell’anno solare disputate a Livorno.

Due incontri – per meglio dire due derby cittadini – ravvicinati. Dappima, sabato 14, nel recupero della seconda giornata, i gialloblù hanno vinto 57-60 sul terreno della Pnc (Polisportiva Nicola Chimenti). Due sere più tardi, nel posticipo del decimo turno; altra convincente e meritata affermazione (70-55) per Mannucci e compagni, in casa (al PalaCosmelli) contro l’US Livorno ‘B’.

A tre turni dalla fine del girone di andata, la Libertas Liburnia ha all’attivo 12 punti. Contro Piombino e IES Pisa è mancata solo un pizzico di fortuna, altrimenti la situazione in graduatoria sarebbe stata ancor più brillante.

Al di là del ruolino di marcia (6 successi e 4 sconfitte), il dato di fatto è che questa squadra composta da alcuni espertissimi veterani e da alcuni giovanissimi è in crescita.

Il progetto di far maturare tali ragazzi, affiancati dalle ‘chiocce’ Ristori, Stolfi, Mannucci, Bonciani e Venditti, sta procedendo nel migliore dei modi. Contro l’US Livorno ‘B’, brillanti, in particolare, le prove di Baccelli e Pardini.

Dopo una prima parte del confronto in equilibrio (18-19 al 10’, 30-31 all’intervallo lungo), i gialloblù hanno preso saldamente in mano l’inerzia, issandosi, in chiusura di terzo quarto, su un margine in doppia cifra (51-41 al 30’). Un vantaggio aumentato negli ultimi minuti del confronto.

Il tabellino della Libertas Liburnia in questa ultima fatica casalinga pre-natalizia: Pardini T. 7, Mirabelli, Busoni, Nachi ne, Fiore 9, Baccelli 17, Ristori 5, Stolfi 12, Mannucci, Bonciani 9, Venditti 11, Pistolesi. All.: Pardini G..