Home

Provincia

Piombino

Duplice furto aggravato, in carcere un 50enne extracomunitario

Piombino

26 Luglio 2024

Duplice furto aggravato, in carcere un 50enne extracomunitario

Piombino (Livorno) 27 luglio 2024 – Duplice furto aggravato, in carcere un 50enne extracomunitario

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un 50enne extracomunitario ma residente in zona per furto aggravato in un negozio del centro piombinese.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in orario serale, si sarebbe recato all’interno di un negozio del centro dove, dopo aver occultato all’interno di una borsa capi di abbigliamento per il valore totale di circa 100 euro, si è avviato verso l’uscita senza pagare alcunché attirando però l’attenzione dei dipendenti che, prima che si allontanasse, hanno chiamato i carabinieri.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno intercettato l’uomo in una strada adiacente all’esercizio commerciale e lo hanno trovato in possesso degli oggetti provento di furto su cui ancora erano applicati i dispositivi antitaccheggio nonché di altri capi sottratti il pomeriggio precedente. Con l’accusa di duplice furto aggravato il 50enne è stato tratto in arresto e la merce recuperata è stata restituita al responsabile del negozio.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stata tradotto presso il carcere de “Le Sughere” di Livorno.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, concordando pienamente con la ricostruzione della dinamica fornita dai carabinieri, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere.