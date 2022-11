Home

Dura trasferta a Gallarate per la Libertas

5 Novembre 2022

Livorno 5 novembre 2022

Corroborata dal successo casalingo ottenuto domenica scorsa contro Langhe Roero, la Libertas è pronta per la trasferta di Gallarate. Al Pala Esse Solar non sarà facile perché la squadra di casa fonda le proprie certezze sul fattore campo oltre che su un roster collaudato, visto che il club ha confermato il nucleo storico di quello che l’anno scorso ha conquistato sul campo la promozione in serie B.

Da tener d’occhio in particolare sono la guardia Hidalgo Shaquille e il centro Antonelli, ma non sarebbe corretto ridurre la forza di Gallarate a due soli giocatori. Per la Libertas quindi si profila un sabato di sudore e sacrificio (palla a due alle 18,30, arbitri Pulina di Rivoli e Giovagnini di Torino) anche perché sembra difficile il recupero di Andrea Saccaggi, ancora alle prese con un fastidioso mal di schiena. Sarà invece della partita Amos Ricci dopo una settimana trascorsa all’interno dei box.

