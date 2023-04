Home

Dura trasferta a Vigevano per la Libertas

2 Aprile 2023

Dura trasferta a Vigevano per la Libertas

LA LIBERTAS A VIGEVANO INAUGURA IL CICLO DI FERRO

Livorno 2 aprile 2023

La Libertas non ha neanche brindato al primato in classifica in solitaria, che deve subito difendere la posizione dall’attacco di Elachem Vigevano.

Squadra fortissima, quella Lomellina, che nel girone di ritorno ha accusato qualche battuta a vuoto causata solo ed esclusivamente da infortuni. I gialloblù, finalisti l’anno scorso con Cividale, vantano in roster profondo e di valore assoluto. Basti pensare ai piccoli Peroni e Benites, giusto che citare due tra i giocatori più pericolosi anche se di fatto tutti gli elementi a disposizione di coach Piazza sono di altissimo profilo.

La Libertas dal canto suo sale al PalaBasletta con la voglia di piazzare un colpo d’autore (che quest’anno a Vigevano hanno messo a segno solo Omegna e Piombino) in grado di allungare a +6 il vantaggio proprio sui gialloblù. La squadra amaranto è al gran completo e sarà seguita da circa cento tifosi, come accaduto ai primi di marzo a Legnano. Con questa trasferta la squadra di Andreazza inizia un ciclo di partite molto difficili che passano per il derby del 5 aprile, la trasferta di Piombino il 16 e il doppio impegno casalingo con Omegna ed Herons Montecatini. Insomma: il margine di errore, a cominciare dal PalaBasletta, è rasoterra.

