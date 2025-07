Home

28 Luglio 2025

Livorno 28 luglio 2025 Atletica: Dussin, De Cesare, Succetti e Caruso staccano il pass per i campionati italiani

Ottime prestazioni da Conegliano in occasione del Challenge, una sorta di esami di riparazione per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti di Caorle dove altri quattro amaranto hanno staccato il pass.

Apertura della due giorni con la vittoria di Francesca Dussin, fresca di primato personale di 4,05, che centra la misura di 4,00m nell’asta, unica a riuscire nell’impresa, riuscendo dunque a qualificarsi. E’ stato poi il turno di Riccardo De Cesare negli 800m che vince la sua serie, in una gara tutta di testa e con un avvio in sordina, chiudendo in seconda posizione complessiva con 1’49″51, confermandosi per gli assoluti.

Primato personale, secondo posto e qualifica per Alessandra Succetti nei 3.000siepi, che con una gara tutta in rimonta chiude la sua prova in 10’40″60, sfiorando il minimo diretto per gli assoluti.

Terza piazza per la capitana Fabiola Caruso che nel disco conquista ancora una volta un posto per la massima rassegna italiana con 46,28m, mentre nel martello si ferma a 49,53m.

Sfortunato Andrea Vanchetti che perde il posto per un solo decimo nei 400 ostacoli chiudendo in quarta posizione con 53″20, mentre al femminile Arianna Oldani incoccia l’ultima barriera e non riesce a far meglio di 1’04″25.

Nei 400m Mirco Fragola gareggia fuori concorso, avendo già conseguito il minimo, in 47″63 mentre Cosimo Paggini chiude con 48″07.

Nei 5.000m Magherita Voliani sfiora lo stagionale con 16’42″63, mentre nei 1.500m del giorno seguente non riesce a seguire lo strappo netto delle altre e finisce con 4’38″92.

Nel triplo Leandro Andrea D’Amore balza a 14,67m, e sfortunato quarto posto per Martina Leorato nell’alto che si ferma a 1,69. Un solo lancio valido per Tommaso Russo da 15,59m, che gli vale la 5^ posizione.

Ora prossimo appuntamento i Campionati Italiani Assoluti di Caorle dove saranno in gara ben 21 atleti amaranto, targati Unicusano, un record di partecipanti.

In foto Succetti

