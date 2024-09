Home

E’ ai domiciliari ma “continua a lavorare”, nordafricano sorpreso con 3 chili di droga in casa

26 Settembre 2024

Il personale della Questura di Livorno ha arrestato nelle prime ore del 25 settembre un uomo di origine nordafricana, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti delle Volanti di Livorno, protagonisti dell’operazione, hanno sequestrato circa 3 kg di droga, tra hashish e cocaina.

Durante un controllo di routine nel quartiere Garibaldi, gli agenti hanno deciso di verificare la situazione di un uomo agli arresti domiciliari. Giunti presso la sua abitazione, il suo comportamento nervoso e il forte odore di hashish proveniente dall’interno hanno spinto i poliziotti a effettuare una perquisizione. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato circa 3 kg di hashish suddivisi in 30 panetti avvolti in cellophane, insieme a un bilancino di precisione.

Oltre al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, nell’appartamento si trovavano altri due uomini di origine nordafricana, di cui uno minorenne, e una donna italiana. Tutti sono stati perquisiti, e gli agenti hanno trovato su di loro una somma di 1.070 euro in contanti, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Uno dei presenti nascondeva nei pantaloni 10 grammi di hashish e 1,23 grammi di cocaina.

Tutti i soggetti sono stati condotti presso la Questura per gli accertamenti. Le indagini hanno rivelato che, ad eccezione del minore, tutti avevano precedenti legati alla droga. L’uomo agli arresti domiciliari, inoltre irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, mentre gli altri sono stati denunciati a piede libero per lo stesso reato.

