26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026 È dedicato a Fattori il nuovo numero di “Comune Notizie”

Scarica la tua copia digitale di CN – Comune Notizie. Il link al termine dell’articolo

Livorno celebra Giovanni Fattori con un numero speciale di CN – Comune Notizie, la rivista istituzionale dell’Amministrazione comunale, interamente dedicata al grande pittore livornese e al Museo che porta il suo nome. Il nuovo numero è stato presentato lunedì 26 gennaio nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.

Al centro dell’incontro, il bilancio della mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, appena conclusa, che si è rivelata uno degli eventi culturali più importanti degli ultimi anni per la città. Un successo confermato dai numeri: 42.015 visitatori e incassi per 645 mila euro, che hanno consentito di recuperare quasi interamente l’investimento sostenuto dal Comune, pari a 750 mila euro.

«Il numero due di CN è stato dedicato a Fattori perché la grande mostra a lui dedicata è stata senza dubbio l’evento culturale del 2025 a Livorno – ha sottolineato il sindaco Salvetti –. Questa edizione di Comune Notizie è un’opera da conservare in libreria, perché racchiude l’idea del grande artista Giovanni Fattori e il senso profondo del legame con la città».

L’assessora alla Cultura Angela Rafanelli ha evidenziato come l’esposizione abbia rappresentato molto più di una semplice celebrazione: «È stata un’occasione per riscoprire Fattori non solo come maestro della pittura italiana dell’Ottocento, ma come uomo e intellettuale di forte spessore civile e morale. In un tempo che ha bisogno di esempi credibili, Fattori parla ancora di integrità, coerenza e onestà intellettuale».

Un rapporto, quello tra Fattori e Livorno, che emerge con forza anche dalle pagine della rivista: un legame profondo e reciproco, capace di raccontare l’identità della città attraverso l’arte. Da qui nasce il progetto W Fattori, pensato come investimento strutturale nella rigenerazione culturale di un bene comune e ispirato a valori come libertà, coesione e radicamento nel territorio. Un percorso che ha trovato nel bicentenario non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione culturale, sostenuta anche dall’Art Bonus.

Il nuovo numero di CN – Comune Notizie racconta in modo divulgativo il grande investimento fatto per il bicentenario e per la valorizzazione del Museo Fattori, attualmente chiuso per completare il restyling avviato prima della mostra. La riapertura è prevista dopo il riallestimento delle collezioni, che sarà curato dal nuovo direttore scientifico, la cui nomina avverrà a seguito di un avviso pubblico aperto fino al 14 febbraio.

Accanto al resoconto della mostra, la rivista propone approfondimenti sulla storia del Museo e di Villa Mimbelli, sui personaggi che ne hanno segnato il percorso e su figure centrali per la cultura cittadina. Di particolare rilievo il saggio del professor Vincenzo Farinella, che intreccia il pensiero di Luciano Bianciardi con l’opera di Fattori, definito come il pittore degli umili, profondamente legato alla sua terra per scelta e senza complessi di inferiorità verso le avanguardie parigine.

Suggestivo anche il contributo della restauratrice Silvia Fiaschi, che racconta l’esperienza di restauro delle opere fattoriane di proprietà del Comune, e la storia del restauratore Piero Ungheretti, che negli anni ’90 scoprì un secondo dipinto sul retro della celebre Carica di cavalleria di Montebello, oggi destinato a essere esposto fronte-retro a Villa Mimbelli.

Chiude idealmente il racconto la figura di Giuseppe Costagliola, storico custode del Museo Fattori, che durante la Seconda guerra mondiale mise a rischio la propria vita per salvare le opere dai bombardamenti: un esempio di dedizione e amore per il patrimonio culturale che la città oggi sceglie di ricordare e valorizzare.

SCARICA IL TUO PDF DI COMUNE NOTIZIE, CLICCA QUI