26 Novembre 2024

Livorno 26 novembre 2024 – E’ dedicato ai rapaci dell’Arcipelago Toscano il calendario 2025 pubblicato dal Parco Nazionale

Disponibile gratuitamente presso l’ufficio Info Park di Portoferraio fino ad esaurimento

Le isole dell’Arcipelago Toscano, autentici gioielli naturali nel cuore del Mediterraneo, si ergono come rifugi e zattere per una molteplicità di rapaci che sorvolano maestosi le acque cristalline e i paesaggi incantevoli.

Quasi tutti i rapaci compiono movimenti migratori dopo la stagione riproduttiva ed utilizzano le isole toscane come ponte per raggiugere la Corsica e la Sardegna e proseguire poi verso l’Africa.

Questo calendario celebra la bellezza e la diversità di queste affascinanti creature, predatori con formidabili capacità di volo, immortalate dagli obiettivi di

fotografi professionisti che, con pazienza e dedizione, hanno saputo catturare la loro fierezza e potenza.

Le immagini selezionate ritraggono alcuni rapaci diurni e notturni che nidificano nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Un buon punto di avvistamento si raggiunge camminando sul fianco sudorientale del Monte Serra, fino alla sommità, per raggiunge uno dei punti più panoramici dell’isola d’Elba.

Da lassù a settembre si possono osservare rapaci in migrazione verso sud: falchi pecchiaioli, di falchi di palude e di sparvieri. Presenti tutto l’anno, invece, si possono avvistare il gheppio e il falco pellegrino, che nidificano nelle vicine scogliere.

Tra le varie specie, il Falco Pescatore, classificato come “in pericolo critico” nella red list italiana IUCN, merita una menzione speciale: assente dall’Arcipelago Toscano per ben novant’anni, nel 2021 ha nuovamente scelto l’isola di Capraia per nidificare.

Questo ritorno rappresenta un dono della natura e una grande soddisfazione per tutti noi, e, in particolare, per Giampiero Sammuri, Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, ideatore e coordinatore del ventennale Progetto “Falco Pescatore Italia” che, avviato nel 2004, ha portato a significative azioni di conservazione consentendo a questa specie di tornare a riprodursi in Italia.

I dettagli di questo progetto e dei suoi principali attori sono disponibili sul sito dedicato https://www.falcopescatore.it/

Ringraziamo i fotografi naturalisti che hanno partecipato inviandoci le loro foto migliori.

Il Calendario 2025 del Parco Nazionale Arcipelago è disponibile gratuitamente fino ad esaurimento presso l’ufficio Info Park di Portoferraio situato sul Porto vicino agli imbarchi dei traghetti

