E’ Irene Biagetti la vincitrice della prima tappa selettiva di Miss Livorno 2021

19 Luglio 2021

Livorno 19 luglio 2021

E’ una bionda dagli occhi verdi la vincitrice della prima tappa selettiva di Miss Livorno 2021.

Irene Biagetti, diciotto anni da compiere a settembre, ha conquistato tutti, pubblico e giuria, venerdi pomeriggio a Fonti del Corallo, dove è andata in scena “Moda & Miss”

Studentessa al Liceo delle scienze umane Niccolini-Palli, la neo “Miss Shopping” Irene è alta 1,70, pratica l’atletica, è caratterialmente estroversa, emotiva, simpatica e sincera.

I suoi difetti? Ha ammesso di essere impulsiva e un po’ testarda.

Il suo sogno è di poter un giorno partecipare ai campionati italiani di atletica.

La sua elezione è avvenuta al termine di un pomeriggio in cui diciassette bimbe labroniche si sono improvvisate, alcune per la prima volta, nell’arte del presentarsi in passerella.

Introdotte dal presentatore storico di Miss Livorno Alberto Bucci, in arte Alby, si sono calate appieno nel ruolo di modelle e indossatrici Eica Carbonell, Irene Biagetti, Carlotta Orsini, Rebecca Riu, Clizia Armani, Noemi Carreri, Alessia Prete, Giada Agostinelli, Adria Pugliese, Magdalena Gheorghita, Greta Giusti, Aira Ladu, Anna Polinti, Sarah Avantaggiato, Anita Montevidoni, Giada Franzoni e Gaia Tinucci.

La sfilata di venerdi, primo appuntamento ufficiale della trentunesima edizione di Miss Livorno, sarà conteggiata anche ai fini della partecipazione delle ragazze alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014.

Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare a bordo della nave “Seashore”,

Segnalate per Miss Blu Mare sono risultate venerdi scorso, oltre a Irene Biagetti, anche Anna Polinti, Aira Ladu, Erica Carbonell, Greta Giusti e Carlotta Orsini.

