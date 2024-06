Home

E’ la georgiana Lali Lomtadze a rappresentare le comunità straniere in consiglio comunale

13 Giugno 2024

In concomitanza con le elezioni europee e comunali, a Livorno si è votato anche per l’elezione del “Consigliere Aggiunto”, una figura istituita dall’Amministrazione comunale labronica al fine di garantire una rappresentanza in Consiglio Comunale ai cittadini stranieri extracomunitari o apolidi.

La Commissione Tecnica per l’Elezione del Consigliere Aggiunto, nella seduta del 9 maggio 2024, aveva approvato e validato le candidature presentate da Youness Bouziane, nato a Rabat (Marocco), e da Lali Lomtadze, nata a Kutaisi (Georgia).

Le votazioni, in base a quanto previsto dal Regolamento sull’elezione del Consigliere Aggiunto, si sono svolte in modalità online, sabato 8 e domenica 9 giugno. Requisiti per votare essere maggiorenni, residenti a Livorno e iscritti nell’apposita lista elettorale. Il Comune aveva anche allestito due sedi per assistere chi aveva difficoltà ad esprimere il voto elettronico.

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Tecnica ha provveduto alla “decifratura” dei voti dei candidati. Ha riportato più voti, e quindi è stata proclamata Consigliera Aggiunta, la candidata Lali Lomtadze (115 voti). Il candidato Youness Bouziane ha invece ottenuto 94 voti. Non ci sono state schede bianche.

Così si presenta la nuova Consigliera Aggiunta:

“Mi chiamo Lali Lomtazde e sono nata in Georgia nella città di Kutaisi.

Sono venuta in Italia nel 2007 con un lavoro regolare.

Grazie anche all’aiuto di brave persone sono riuscita a orientarmi all’interno della città comprendendo le dinamiche burocratiche da affrontare.

Ho un diploma in economia e sono una mediatrice culturale per persone

provenienti dall’Est. Sono Presidente dell’Associazione Georgiana che raccoglie tante donne provenienti dalla Georgia che hanno bisogno di un punto di riferimento per quanto riguardo lingua, accoglienza e integrazione.

Abbiamo fatto tante manifestazioni per la città e i cittadini stranieri.

Per il futuro mi propongo di ascoltare le problematiche delle persone e rapportarle alle Istituzioni. Cercheremo sempre di aiutare i cittadini stranieri a risolvere le loro problematiche, facendo coordinamento con le Istituzioni comunali. Spero di essere all’altezza”.