E’ la notte di San Lorenzo, naso all’insù per vedere le stelle cadenti

10 Agosto 2023

Livorno 10 agosto 2023

Le stelle cadenti di San Lorenzo sono uno dei fenomeni astronomici più affascinanti e attesi dell’anno. Si tratta delle Perseidi, uno sciame meteorico originato dai frammenti della cometa Swift-Tuttle, che la Terra incontra ogni anno tra luglio e agosto. Quando questi detriti spaziali entrano nell’atmosfera terrestre a grande velocità, si surriscaldano e si incendiano, creando delle scie luminose nel cielo notturno.

La notte del 10 agosto è tradizionalmente associata alle stelle cadenti, perché coincide con la festa di San Lorenzo, il martire cristiano che secondo la leggenda fu arso vivo su una graticola. Si dice che le stelle cadenti siano le sue lacrime, o i carboni ardenti della sua tortura. In realtà, pur essendo San Lorenzo il 10 agosto, il giorno migliore per osservare le meteore cade tipicamente tra l’11 e il 13 del mese. Nel 2023 il momento migliore in assoluto per l’osservazione sarà prima dell’alba di domenica 13, quando si potranno osservare fino a 100 meteore l’ora.

Anche per questa sera del 10 agosto sono previste moltissime stelle cadenti che vi lasceranno a bocca aperta

Per godersi al meglio lo spettacolo delle stelle cadenti, bisogna scegliere un luogo buio e lontano dalle luci artificiali, possibilmente in campagna o in montagna. Si consiglia di guardare verso nord-est, nella direzione della costellazione di Perseo, da cui prendono il nome le Perseidi.

Non serve alcun strumento ottico, basta avere pazienza e un po’ di fortuna. E non dimenticate di esprimere un desiderio ogni volta che vedete una stella cadente!

