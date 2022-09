Home

8 Settembre 2022

E’ morta a 96 anni la Regina Elisabetta, Carlo nuovo Re

Londra 8 settembre 2022 – E’ morta a 96 anni la Regina Elisabetta, Carlo nuovo Re

E’ morta oggi all’età di 96 anni nella residenza scozzese di Balmoral la Regina Elisabetta

L’annuncio ufficiale della morte della sovrana arriva da Buckingham Palace: “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”.(Her Majesty died peacefully this afternoon in Balmoral)

Le parole di Carlo, diventato Re:

“La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia

So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La Regina Elisabetta, si legge in una nota, è stata “protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant’anni”. Alla Famiglia Reale, ai Governi e a tutti i cittadini del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth, le più sentite condoglianze.

