E’ morto a 102 anni Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini

9 Dicembre 2025

Livorno, 9 dicembre 2025 E’ morto a 102 anni Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini,

Il sindaco Luca Salvetti esprime, a nome dell’intera città, il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Francesco Mumolo, storico preside dell’Istituto Nautico Cappellini, deceduto all’età di 102 anni.

I funerali si svolgeranno giovedì 11 dicembre alle 15.30 presso la chiesa della Madonna in via della Madonna

Mumolo era nato l’11 novembre 1923 ad Adelfia, in provincia di Bari, e si era laureato in scienze della navigazione e scienze marittime all’Università di Napoli. Dopo aver prestato servizio sul cacciatorpediniere Grecale, aveva intrapreso la carriera dell’insegnamento: prima a Savona e Genova, poi a Livorno, città in cui si era sposato e aveva avuto tre figli. Dagli anni Settanta aveva diretto senza interruzioni l’Istituto Nautico, ricoprendo il ruolo di preside fino al pensionamento nel 1993.

Studioso e autore di saggi importanti, aveva approfondito in particolare la storia dell’istruzione pubblica livornese ed era stato tra i pionieri dell’introduzione dell’automazione nelle scuole, contribuendo a rendere il suo Istituto uno dei più innovativi a livello nazionale.

Soprattutto, aveva sempre dimostrato un profondo attaccamento alla scuola e ai suoi studenti che lo ricambiavano. In occasione del suo centesimo compleanno, infatti, alcuni ex allievi si erano ritrovati all’Istituto Cappellini per organizzare una “cerimonia a sorpresa”, alla quale avevano partecipato anche esponenti di rilievo del mondo della nautica e della logistica livornese.