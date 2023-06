E’ morto Berlusconi, il cordoglio del centro destra labronico

Cronaca

12 Giugno 2023

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni.

Il cordoglio del centro destra livornese

Fratelli d’Italia Livorno, vuole esprimere il suo più profondo sconforto per la morte di Silvio Berlusconi, un uomo, un politico, un imprenditore che ha di fatto segnato, influenzato ed è stato protagonista per più di 30 anni della vita politica della nostra Nazione. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, non soltanto ai familiari, ma anche a tutti i politici, i tesserati e simpatizzanti di Forza Italia che oggi sono rimasti orfani di una guida eccezionale.

Il Presidente Provinciale Fratelli d’Italia Livorno (Avv. Giacomo Lensi)

Luca Tacchi segretario della Lega Livorno, a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi, esprime, a nome del partito provinciale un forte dispiacere e le condoglianze alla famiglia ed a tutti gli amici militanti di Forza Italia.

“Mi sento di esprimere gratitudine a Silvio Berlusconi, a nome di tutto il partito della provincia labronica, nei confronti di un uomo che da sempre e fino all’ultimo respiro si è speso per il suo Paese in tutti i campi: dall’imprenditoria alla politica, allo sport, nella promozione di opere di solidarietà.

Ha sempre dimostrato anche grande attenzione e simpatia nei confronti del nostro territorio, sin dalla sua discesa in campo nel 1994, quando la leggendaria “nave delle Libertà”, attraccò al porto di Livorno.

Mi sento di poter dire, senza timore di essere smentito, che ha fatto la storia segnando in maniera indelebile gli ultimi 40 anni di storia italiana.” Dichiara Luca Tacchi Segretario provinciale della Lega Livorno.

Morte Berlusconi, Tenerini (FI): Profondamente addolorata. Sua eredità: immortale

“Apprendo con grande costernazione della morte del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Una scomparsa molto dolorosa che crea un vuoto incolmabile.

Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“Ciò che il nostro Presidente ci ha insegnato e trasmesso non va via con lui. I suoi insegnamenti, il suo esempio, resteranno immortali.

Berlusconi ha segnato un’epoca e fatto la storia dell’Italia, che oggi senza di lui sarebbe in Paese diverso.

Per me è stato un padre politico, per tutti noi il padre del centrodestra.

La sua forza, la sua umanità, la sua resilienza, l’amore per il suo Paese, il sacrificio che questo amore gli è costato in tutti i sensi, saranno parte della sua eredità.

Ci resta il suo esempio, che dobbiamo saper onorare, sarà il faro che dovrà guidarci nel prossimo futuro”.