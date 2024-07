Home

29 Luglio 2024

E’ morto Gagarin, il cordoglio dell’associazione tortai

Livorno 29 luglio 2024 – E’ morto Gagarin, il cordoglio dell’associazione tortai

E’ scomparso all’età di77 anni Salvatore Chiappa, titolare del tortaio Gagarin. Salvatore Chiappa si è trasferito a Livorno dalla Garfagnana negli anni 50, nel 70 insieme alla moglie decisero di rilevare l’attività che lo ha reso famoso. Si racconta che in passato i clienti dell’attività facevano notare la somiglianza di Salvatore Chiappa con quella del primo uomo nello spazio, da allora fu deciso di cambiare il nome dell’attività in Gagarin

i funerali si terranno domani alle 15.30 alla camera mortuaria dell’ospedale

Il cordoglio dell’ Associazione Tortai Livornesi CNA per la scomparsa di Gagarin

“Gagarin e la sua famiglia hanno fatto la storia della torta di ceci e del 5e5 a Livorno e non solo, varcando i confini regionali e anche nazionali. Insieme ad altri tortai storici ha scritto tratti indelebili di questa tradizionale pietanza livornese. Per questo l’Associazione Tortai Livornesi CNA è profondamente addolorata per la scomparsa di Gagarin e si stringe intorno alla sua famiglia” così commenta il presidente dell’associazione Fabio Forti.

“La torteria di Gagarin – aggiunge la coordinatrice sindacale dell’associazione Valentina Bonaldi – è

è sempre stata un riferimento, ha sempre mostrato sensibilità sociale e disponibilità a partecipare all’azione di valorizzazione della cultura culinaria locale. Giuliano Chiappa oltre ad essere vicepresidente dell’Associazione Tortai è uno dei principali promotori”