Livorno, 13 gennaio 2025 E’ morto Oliviero Toscani, il fotografo sarà cremato a Livorno

Il sindaco Luca Salvetti esprime profondo cordoglio a nome della città per la scomparsa di Oliviero Toscani, “maestro di straordinaria creatività profondamente legato al nostro territorio. La sua arte resterà un patrimonio universale”.

Il grande fotografo sarà cremato a Livorno.

Nel 1998 Toscani scelse proprio la nostra città per il progetto “Casting Livorno”, un affascinante mega casting fotografico volto a catturare il variegato DNA labronico e la sua anima attraverso l’obiettivo fotografico.

Insieme al Comune allestì all’ex fabbrica Peroni un gigantesco studio fotografico per immortalare i livornesi di ogni tipo ed età, dopo aver girato con i suoi assistenti ogni angolo della città per scoprire i volti più interessanti e tipici, fotografando gente nei mercati, sugli stabilimenti balneari, per le strade, sulle porte di casa.

Chiamò a raccolta poi i livornesi perché andassero a farsi fotografare in “studio”, ovvero all’ex stabilimento e per giorni e giorni donne, uomini, bambini, famiglie, gruppi di colleghi di ogni tipologia di lavoro, compagnie di teatro o di ballo locali, e mille realtà fecero la fila per uno scatto del conosciutissimo fotografo, un rivoluzionario nel mondo della moda e della pubblicità.

Fu un grande evento collettivo, quasi un esperimento antropologico, che coinvolse moltissime persone: chi ha partecipato non dimentica.

Il progetto si chiuse con una bellissima mostra e con un grandioso catalogo che ancora oggi rimane a testimoniare la Livorno di un periodo ben preciso nelle sue mille sfaccettature.