E’ morto Roberto Nappi, decano dei giornalisti e fondatore del Corriere Marittimo, il cordoglio del sindaco Salvetti

18 Novembre 2024

Il cordoglio del sindaco Luca Salvetti e dell’Amministrazione Comunale per la morte di Roberto Nappi: “Sono profondamente dispiaciuto per la perdita di Roberto Nappi, decano dei giornalisti livornesi, fondatore e direttore del Corriere Marittimo. Roberto Nappi ha avuto nella sua vita incarichi molto importanti in testate nazionali, che ha svolto con senso del dovere e grande professionalità.

Purtroppo nel 2019 ha dovuto affrontare un grande dolore, la morte della figlia Paola, anche lei giornalista, deceduta in seguito ad un malore durante un servizio sulla tragedia della Costa Concordia.

Esprimo il mio cordoglio e dell’Amministrazione Comunale alla moglie Giuliana e alla figlia Lucia, da qualche anno alla guida del Corriere Marittimo”.