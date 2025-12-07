Home

È morto Rocco Martorano: “Politico appassionato, Livorno gli rende omaggio”

7 Dicembre 2025

Addio a Rocco Martorano, il cordoglio del sindaco Salvetti: “Una figura appassionata della vita politica cittadina”

La città di Livorno saluta con profonda tristezza Rocco Martorano, scomparso all’età di 81 anni. Politico appassionato e amministratore attento, Martorano ha segnato un pezzo importante della vita istituzionale cittadina, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale negli anni delle amministrazioni guidate dal sindaco Lamberti e durante il primo mandato di Alessandro Cosimi.

Il sindaco Luca Salvetti, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, ha espresso il proprio cordoglio ricordandone l’impegno costante e il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato la sua attività politica.

Martorano ha inoltre ricoperto un ruolo di rilievo come presidente delle Farmacie Comunali negli anni Duemila, contribuendo alla loro gestione e al loro sviluppo con competenza e dedizione. Un incarico che, secondo Salvetti, rifletteva appieno il suo modo di intendere il servizio pubblico: con passione, rigore e attenzione ai cittadini.

“La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità – ha affermato il sindaco –. Rocco Martorano è stato una figura politica autentica, animata dal desiderio sincero di contribuire al bene della città”.

Alla famiglia e ai suoi cari giunge la più sentita vicinanza dell’amministrazione e della cittadinanza tutta, che oggi si stringono nel ricordo di un uomo che ha dedicato energie e impegno alla vita pubblica di Livorno.