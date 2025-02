Il cordoglio del Museo di Storia naturale per la scomparsa di Vincenzo Caroti del Gruppo Micologico Livornese

Il ricordo della direttrice Anna Roselli

Livorno 17 febbraio 2025 E’ morto Vincenzo Caroti fondatore del gruppo del Gruppo Micologico Livornese, il ricordo di Anna Roselli

La scomparsa di Vincenzo Caroti, fondatore del Gruppo Micologico Livornese, ha suscitato profondo cordoglio al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Così lo ricorda Anna Roselli direttrice del Museo del Mediterraneo: “Vincenzo è stato, sin dagli anni ‘70 del secolo scorso, tra i cittadini appassionati di scienze naturali che con antesignano entusiasmo affiancarono il Museo Provinciale di Storia Naturale in un percorso partecipato di studio e ricerca intorno ai beni ambientali del nostro territorio ma anche in azioni costanti di diffusione e promozione delle conoscenze scientifiche.

Il suo campo di studio era la micologia che ha percorso con competenza e rigore scientifico dando vita ad opere, quale il “Prodromo alla flora fungina della provincia di livorno”, che hanno rappresentato un contributo alla conoscenza micologica fondamentale e destinato a rimanere nel tempo.

E’ stato per tutti noi, che giovani ci affacciavamo al mondo della ricerca scientifica e della conservazione, un esempio da seguire, un mentore sempre disponibile e pronto ad insegnare…un amico. La sua passione per il mondo dei funghi ci ha accompagnato per oltre quarant’anni ed ancora oggi, grazie alla sua eredità, il Gruppo Micologico Livornese opera presso il nostro Museo per la ricerca e la diffusione della conoscenza e dell’amore per la natura.

Buon viaggio Vincenzo ci mancherai.