Home

Cronaca

E’ nata l’App gratuita Edicola Livornese, troverai tutte le notizie della tua città

Cronaca

17 Luglio 2024

E’ nata l’App gratuita Edicola Livornese, troverai tutte le notizie della tua città

Livorno 17 luglio 2024 – E’ nata l’App gratuita Edicola Livornese, troverai tutte le notizie della tua città

L’azienda livornese Cyticomm lancia l’app Edicola Livornese. L’app scaricabile e gratuita Edicola Livornese (sito web edicolalivornese.it), progettata e realizzata per noi dall’eccellenza digitale livornese Oimmei Digital Consulting srl. Questa app nasce per diventare un punto di riferimento informativo per tutti gli appassionati di notizie a Livorno e nella sua provincia.

Edicola Livornese ha l’obiettivo di offrire una piattaforma completa e aggiornata, dove i lettori possono trovare:

Notizie Locali e Ultima Ora Regionale/Nazionale; Copertura dei principali giornali cittadini e provinciali , oltre a una sezione sempre aggiornata con le ultime notizie regionali e nazionali.

Approfondimenti e Opinioni: Articoli di approfondimento su temi di attualità, politica, economia, cultura ed eventi.

“La nostra App – commentano da Citycomm – si impegna a mantenere elevati standard di qualità editoriale e a promuovere una visione inclusiva e aperta all’informazione per tutta la comunità.

Siamo convinti che Edicola Livornese possa diventare un punto di riferimento essenziale per chi cerca informazioni affidabili e contenuti interessanti sulla città e la provincia di Livorno.

La partecipazione è gratuita e il sistema si aggiorna attraverso il protocollo Feed RSS. Ogni editore non perderà visualizzazioni (anzi, speriamo le aumenti) poiché il nostro sistema riporta direttamente alla pagina del giornale, dove saranno visibili anche i vostri sponsor pubblicitari.

Vi invitiamo calorosamente a visitare edicolalivornese.it e a scaricare la nostra per dispositivi ios e android.”

Anche le notizie del nostro quotidiano online Livornopress.it sono presenti all’interno di Edicola Livornese.

E’ nata l’App gratuita Edicola Livornese, troverai tutte le notizie della tua città