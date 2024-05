Home

13 Maggio 2024

E’ record per Mr. Green, 83 kg di rifiuti rimossi da Via delle Sorgenti

Livorno 13 maggio 2024 – E’ record per Mr. Green, 83 kg di rifiuti rimossi da Via delle Sorgenti

Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mr. Green, ha dedicato parte della sua giornata per pulire l’ambiente, questa volta intervenendo in Via delle Sorgenti. E’ record per Mr. Green, ha infatti raccolto quasi 84 chili di rifuiti

Nonostante il caldo torrido, l’entusiasmo e la determinazione di Mr. Green non sono stati scalfiti. “Mi sono svegliato con l’idea di andare a pulire vicino alla piazzola di Via delle Sorgenti. Il caldo era fortissimo, ma non mi ha fermato nell’intento di continuare a lavorare per la mia città, che è sempre un privilegio per me”, ha dichiarato.

Partito da casa alle 11:00, Mr. Green ha dedicato diverse ore alla pulizia dell’area, dimostrando una volta di più il suo impegno incrollabile per preservare l’ambiente locale. “Sono tornato a casa alle 15:00 dopo aver fatto avanti e indietro quattro colte con la mia inseparabile bicicletta a pedalata assistita e il carretto”, ha aggiunto.

Nonostante la fatica, Mr. Green ha concluso la sua opera con grande soddisfazione. “Ho fatto 8 sacchi per un totale di 83 kg e 95 grammi di rifiuti rimossi. È stato un duro lavoro, ma la soddisfazione di aver tolto un po’ di immondizia dalla natura è impagabile”, ha concluso.

La missione ambientale di Mr. Green continua a ispirare e a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di preservare e proteggere l’ambiente. Con il sostegno di AAMPS, Mr. Green ha dimostrato ancora una volta che con impegno e determinazione è possibile fare la differenza nella cura del nostro pianeta.