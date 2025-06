Home

Cronaca

E-Repair Livorno: la FIOM entra in RSU

Cronaca

28 Giugno 2025

E-Repair Livorno: la FIOM entra in RSU

Livorno 28 giugno 2025 E-Repair Livorno: la FIOM entra in RSU al primo colpo, con un solo candidato e il più votato

Risultato significativo per la FIOM-CGIL nelle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) presso la E-Repair di Livorno, azienda di

rilievo nel settore della manutenzione e dell’elettronica industriale.

Presente in azienda da poco tempo e alla sua prima partecipazione elettorale, la FIOM ha ottenuto un risultato di grande valore: con un solo candidato in lista, ha conquistato 16 voti, risultando il candidato più votato in assoluto e ottenendo un seggio su tre nella RSU.

La UILM, presente con due candidati, ha raccolto complessivamente 21 voti ed eletto due rappresentanti.

Siamo entrati in azienda da poco, ci siamo presentati con un solo nome, e i lavoratori ci hanno premiato con fiducia. E’ un segnale chiaro: c’è bisogno di una

rappresentanza sindacale forte, credibile e radicata nei bisogni reali di chi lavora.

Va inoltre evidenziato che alla E-Repair non esiste attualmente alcuna contrattazione di secondo livello, un’assenza importante in un’azienda di queste

dimensioni e importanza.

La FIOM-CGIL ringrazia le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di sostenerla, il delegato eletto, e tutti gli attivisti che hanno reso possibile questo primo traguardo.

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Cgil Livorno e Grosseto