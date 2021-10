Livorno, 7 ottobre 2021 – E’ scappata la cagnolina Milli, “chi ha notizie ci contatti”

L’Ufficio tutela animali del Comune di Livorno segnala la scomparsa di una cagnolina, di nome Milli.

Si tratta di una femmina di taglia media con pelo lungo di colore nero. È scappata mercoledì 6 ottobre nella zona tra via Goito e via San Jacopo in Acquaviva



Chiunque avesse notizie o l’avvistasse è pregato di contattare immediatamente i numeri l 339 6495170 / 339 7110170



Si prega di non rincorrere l’animale, dato che sarà impaurita, ma di chiamare subito segnalando la zona di avvistamento.