Home

Cronaca

E’ scomparso Gianfranco Barsotti, era stato direttore del Museo di Storia Naturale. Il cordoglio della presidente Scarpellini

Cronaca

29 Marzo 2026

E’ scomparso Gianfranco Barsotti, era stato direttore del Museo di Storia Naturale. Il cordoglio della presidente Scarpellini

Livorno 29 marzo 2026 E’ scomparso Gianfranco Barsotti, era stato direttore del Museo di Storia Naturale. Il cordoglio della presidente Scarpellini

Il cordoglio della presidente Scarpellini per la scomparsa di Gianfranco Barsotti, era stato al lungo direttore del Museo di Storia Naturale

La scomparsa di Gianfranco Barsotti ha suscitato profondo cordoglio in Provincia e la presidente, Sandra Scarpellini, esprime vicinanza alla famiglia e partecipazione al lutto nel ricordo dello studioso e naturalista, che per circa un trentennio ha diretto il Museo Provinciale di Storia Naturale, poi diventato del Mediterraneo.

“Sotto la sua direzione – afferma la presidente Scarpellini – il Museo trovò nuovo impulso alla politica di apertura verso la città, favorendo la collaborazione attiva di appassionati e studiosi in un’ antesignana operazione di sussidiarietà. A lui dobbiamo anche la fondazione della rivista Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, dedicata ai problemi naturalistici e di salvaguardia ambientale”.

Gianfranco Barsotti assume la direzione del Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno nel 1971, sviluppandone le attività e curando il trasferimento delle collezioni nella sede definitiva, più idonea e prestigiosa di Villa Henderson, inaugurata nel 1987.

Nel corso della sua attività, ha, inoltre, preso parte ai lavori della commissione paritetica stato-regione per la costituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e contribuito alla progettazione del sistema dei Parchi della Val di Cornia e di altre aree della provincia di Livorno. Numerose le pubblicazioni scientifiche e divulgative da lui prodotte su varie discipline delle scienze naturali, conservazione della natura, problemi ambientali e gestione museale.

E’ scomparso Gianfranco Barsotti, era stato direttore del Museo di Storia Naturale. Il cordoglio della presidente Scarpellini

“A nome mio e del Consiglio Provinciale, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze”. Al cordoglio della presidente si uniscono i dipendenti del Museo del Mediterraneo, del suo direttore, Antonio Borzatti e di Anna Roselli, che collaborò a lungo con Gianfranco Barsotti, e del quale prese il posto alla direzione del Museo negli anni 2000.