E' scomparso Roberto Onorati, fotografo e organizzatore di eventi sportivi

15 Luglio 2024

E’ scomparso Roberto Onorati, fotografo e organizzatore di eventi sportivi

Livorno 15 luglio 2024 – E' scomparso Roberto Onorati, fotografo e organizzatore di eventi sportivi

Roberto Onorati Onorati, è scomparso all’età di 75 anni a causa di una grave malattia che lo aveva colpito all’inizio dell’anno, era una figura ben nota e amata nella sua città

Roberto oltre ad essere conosciuto come fotografo sportivo e a documentare per decenni con i suoi scatti gli eventi labronici era un vero e proprio appassionato dello sport. Roberto Onorati è stato un membro attivo e organizzatore della Livorno Marathon oltre ad essere presidente degli “Amici del Mare” e organizzatore dell’ormai tradizionale tuffo di capodanno.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi tributi e ricordi affettuosi.

Il sindaco Luca Salvetti esprime il proprio cordoglio.

“Una persona sempre piena di entusiasmo – ricorda Luca Salvetti – che ha collaborato con il Comune presentando a Palazzo Comunale ogni anno la mezza maratona in uno spirito di condivisione e con la volontà di far crescere la manifestazione per il bene della città. Ci mancherà”.

Ai familiari e ai numerosi amici le condoglianze dell’Amministrazione comunale.

L’Avis Livorno ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Onorati come “una persona straordinaria: “È con profondo rammarico che apprendiamo della scomparsa di Roberto Onorati, una persona straordinaria che ha contribuito in modo significativo alla vita della nostra città, la sua presenza vivace e il suo spirito sportivo ci mancheranno enormemente.

Ci stringiamo al dolore dei suoi cari in questo momento difficile e ci uniamo a loro nel ricordare con affetto e gratitudine un uomo straordinario che resterà per sempre nei cuori di Avis Comunale Livorno.

Ciao Roberto, il tuo impegno e la tua generosità non saranno mai dimenticate. Che tu possa riposare in pace”

Anche l’Us Livorno Calcio ha condiviso il dolore per la perdita: “L’Unione Sportiva Livorno 1915 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Roberto Onorati, storico fotografo, organizzatore di eventi di atletica e amante di tutti gli sport. Le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici”

Chi desidera dare l’ultimo saluto a Roberto Onorati potrà partecipare al funerale che si terrà domani, martedì 16 luglio, alle ore 16 presso la chiesa Madre Seton in piazza Maria Lavagna.

