Basket

23 Luglio 2023

Livorno 23 luglio 2023 – E’ ufficiale, la Libertas Liburnia conferma il capitano Filippo Mannucci

Con grandissima soddisfazione, la Libertas Liburnia comunica che anche nella prossima stagione il capitano Filippo Mannucci sarà una delle colonne portanti della squadra.

Ala – ma più generale carismatico uomo spogliatoio e super difensore -, già capitano nella stagione 2014/15, e vero e proprio simbolo della società gialloblù livornese, con la quale è – cestisticamente parlando – nato e cresciuto.

Il ritorno a casa nella stagione 2020/21 ha segnato per ‘Pippo’ l’inizio di un triennio, disputato in C Silver, pieno di emozioni, con il picco relativo all’accesso ai play-off nell’annata 2021/22.

La società labronica è orgogliosa di annunciare la sua conferma nel proprio roster. Un roster, quello a disposizione dell’allenatore Emiliano Ferretti e del suo vice Michele Martella, di qualità in vista del campionato di D 2023/24.

Nei giorni scorsi, la Libertas Liburnia aveva annunciato pure il ritorno nelle proprie fila di Jacopo Stolfi, di Antonello Venditti, di Francesco Mori e di Andrea Lorenzini, l’arrivo di Francesco Botteghi e le conferme dei giovanissimi Tommaso Pardini, Adam Nachi, Andrea Baccelli e Alberto Paroli. Elementi, di generazioni differenti, ai quali non manca la voglia di lavorare e sacrificarsi per i colori sociali. Le sensazioni sono decisamente buone.

