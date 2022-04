Home

20 Aprile 2022

“È una scuola ma sembra una discarica, bambini “liberi” di giocare tra la spazzatura”. Guarda le foto

Livorno 20 aprile 2022

È una scuola ma sembra una discarica, è quanto dichiara il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini

Alle scuole Micheli – continua Perini – i bambini sono “liberi” di giocare tra la spazzatura.

Tutti noi sappiamo quanto è sporca la città e quanto il servizio di raccolta rifiuti sia organizzato male; qui però parliamo di bambini (asilo e scuola elementare).

Almeno la scuola dovrebbe ricevere adeguate attenzioni dal Comune e da chi la dirige, questo avevo già avuto occasione di dirlo quando ho segnalato la presenza di ratti al liceo Cecioni. Ho già provveduto a fare apposita segnalazione all’assessore.

Qualcuno dirà che nel mondo ci sono bambini che a scuola non ci vanno neanche; non mi sembra una scusa valida per chi, invece, pensa di lasciarli giocare tra la spazzatura – Conclude Perini-.

