Eccellenza Girone A, i risultati delle partite

4 Febbraio 2024

Eccellenza Gir. A

PLS – Fucecchio 3-0

Under 19 Provinciale

Palazzi – PLS 0-2

Under 17 Reg. 2007

Academy LI – PLS 5-0

Under 16 Prov.le 2008

PLS – Portuale 1-2

Under 15 Reg.le 2009

PLS – Academy LI 2-1

Under 14 Prov. 2010

San Giuliano – PLS 1-0

