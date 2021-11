Home

Sport

Calcio

Eccellenza, In vendita i biglietti per Piombino-US Livorno

Calcio

24 Novembre 2021

Eccellenza, In vendita i biglietti per Piombino-US Livorno

Livorno 24 novembre 2021

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita Atletico Piombino-Us Livorno, valida come decima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B, in programma domenica 28 novembre alle 14.30 allo stadio Magona d’Italia di Piombino.

Settore ospiti Gradinata: 10 euro (700 posti)

Settore ospiti Tribuna coperta: 15 euro (100 posti)

Green pass obbligatorio per accedere allo stadio

I biglietti sono in vendita al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, in piazzale Montello, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per l’acquisto del biglietto, è necessario presentare un documento di riconoscimento e comunicare un numero di telefono per il rispetto delle misure anti-Covid in termini di tracciabilità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin